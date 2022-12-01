Капремонт Детской школы искусств за 9 млн рублей завершили в Мишелевке Усольского района

Также учреждение получит около 950 тысяч рублей на закупку специального оборудования Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Детская школа искусств в Мишелевке приняла ребят на занятия после длительного перерыва из-за капитального ремонта. Рабочий поселок находится в Усольском районе Иркутской области, здесь живут почти 5 тысяч человек. Об этом сообщает правительство региона.

- Специалисты провели отделку фасада, ремонт крылец, устройство отмостки. Внутри здания сделаны отделочные и электромонтажные работы, заменили дверные блоки, отремонтировали систему вентиляции, - рассказали в пресс-службе.

Ремонт обошелся в 9 миллионов рублей, которые выделили по национальному проекту "Культура". Также организация получил около 950 тысяч рублей из бюджетов муниципалитета и области для покупки ноутбуков, мольбертов, печи для обжига и другой техники.

Ранее в Тулуне открыли новую школу на 1,2 тысячи мест. Здесь жилые дома и различные учреждения пострадали после наводнения 2019 года.

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