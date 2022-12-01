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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:32

Капремонт Детской школы искусств за 9 млн рублей завершили в Мишелевке Усольского района

Здесь уже проводят первые занятия после перерыва
Дарья БОЛЕСОВА
Также учреждение получит около 950 тысяч рублей на закупку специального оборудования

Также учреждение получит около 950 тысяч рублей на закупку специального оборудования

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Детская школа искусств в Мишелевке приняла ребят на занятия после длительного перерыва из-за капитального ремонта. Рабочий поселок находится в Усольском районе Иркутской области, здесь живут почти 5 тысяч человек. Об этом сообщает правительство региона.

- Специалисты провели отделку фасада, ремонт крылец, устройство отмостки. Внутри здания сделаны отделочные и электромонтажные работы, заменили дверные блоки, отремонтировали систему вентиляции, - рассказали в пресс-службе.

Ремонт обошелся в 9 миллионов рублей, которые выделили по национальному проекту "Культура". Также организация получил около 950 тысяч рублей из бюджетов муниципалитета и области для покупки ноутбуков, мольбертов, печи для обжига и другой техники.

Ранее в Тулуне открыли новую школу на 1,2 тысячи мест. Здесь жилые дома и различные учреждения пострадали после наводнения 2019 года.

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