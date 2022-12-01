Протез недостающей части аорты установили жителю Иркутска врачи областной больницы

Каждый год делают примерно 4 таких операций Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской областной клинической больнице провели редкую операцию протезирования части аорты у горожанина. Ему установили так называемый стент-графт, который выполняет функции протеза. Такие операции проводят 4-5 раз в год, причем бесплатно - если на это есть показания.

- Под контролем рентгена пациенту делают небольшой прокол артерии на бедре, в аорту вводится узкая трубка, через которую и устанавливают стент-графт. Внутри протез закрепляют к нормальным частям аорты выше и ниже пораженной части артерии. Операцию проводят малотравматично, пациент легко ее переносит, - цитируют завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Александра Квашина в правительстве региона.

В этом отделении каждый год помогают более 4 тысячам сибиряков с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы.

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