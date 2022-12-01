Родственники умерших пенсионеров получили 98 млн рублей их пенсий в 2022 году

В регионе проживает меньше полумиллиона пенсионеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области в 2022 году законным правопреемникам, то есть родственникам умерших пенсионеров, выдали их оставшиеся пенсии. Всего за год выплатили 98 миллионов рублей, причем объем самой большой выдачи денег за раз достиг 648 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном Пенсионном фонде.

- К числу правопреемников относятся, в первую очередь, те лица, которых гражданин при жизни указал в заявлении о распределении пенсии. Если заявление не подавалось, то выплата производится родственникам. В первую очередь – детям, супруге (супругу), родителям. Если они не обратились за получением средств пенсионных накоплений, то в этом случае вправе обратиться правопреемники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. При этом деньги делятся поровну между обратившимися родственниками, - объяснили в организации.

Чтобы стать правопреемником, нужно подать заявление соответствующей формы за полгода со дня смерти родственника, если пройдет больше шести месяцев - получить накопления будет невозможно. Напомним, в Иркутской области проживает около 467 тысяч человек, старше 60 лет.