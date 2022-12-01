Капитальный ремонт школы №14 в Тайшете за 90 млн рублей оценил губернатор региона

Сначала школа попала в региональную, а после - федеральную программы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тайшете завершили капитальный ремонт школы №14, которая не знала реставрации 83 года. Сначала учреждение в региональную программу "Развитие образование", работы начали в 2021 году. А в 2022 году объект попал в проект модернизации школьных систем, поэтому объем финансирования стал больше. Проверить итоги ремонта приехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Финансирование составило 90,8 млн рублей, из них в рамках модернизации – 17,7 млн рублей, в том числе 11,6 млн рублей - из федерального бюджета. На оборудование и оснащение школы направлено 15,3 млн рублей, - рассказали в правительстве Приангарья.

Ранее "КП-Иркутск" писала о завершении капитального ремонта Детской школы искусств в поселке Мишелевке, на работы потратили 9 миллионов рублей.

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