4 операции для профилактики ДТП в декабре 2022 года проведет полиция Иркутской области

Рейды на лихачей, которые выезжают на "встречку", пройдут с 7 по 24 декабря Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области в декабре 2022 года проведут сразу четыре операции против нарушителей на дорогах. В частности, полиция организует рейды по мероприятиям "Встречная полоса", "Внимание пешеход", поиска пьяных водителей и тех, кто решил не пристегивать ремень безопасности. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- Указанные мероприятия не являются исчерпывающими и проводятся с учетом территории, дней и времени совершения ДТП. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, - рассказали в ведомстве.

Рейды на лихачей, которые выезжают на "встречку", пройдут с 7 по 24 декабря в разных районах: Иркутском, Тулунском, Казачинско-Ленском, Зиминском и Братске. Следить за поведением автомобилистов и пешеходов будут с 9 по 26 декабря в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском.

Полиция будет усиленно выявлять пьяных водителей в период с 3 по 24 декабря в Иркутском, Тайшетском и Эхирит-Булагатском районах, а также в Иркутске, Братске и Усолье-Сибирском. И, наконец, массовые проверки пристегнутых ремней начнутся с 13 декабря и продлятся до 26 декабря 2022 года.