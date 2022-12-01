«Умный» светофор установили на одном из самых оживленных перекрестков Читы

Подобные системы работают и в других регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чите установили «умные» светофоры, в том числе на перекрестке улиц Шилова и Сухая Падь. Обычно здесь образуются транспортные заторы, поэтому власти решили опробовать интеллектуальную систему. Она сама подстраивается под поток машин и регулирует его, исходя из полученных данных. Об этом сообщает телеканал «Забайкалье».

- Сейчас умные светофоры установлены на 8 перекрестках, пока они находятся в режиме теста и камеры в основном собирают информацию, которая уже в следующем году будет направляться в строящийся единый диспетчерский центр, откуда будет вестись весь процесс наблюдения, анализа и управления, - рассказал корреспондент.

Камеры не только анализируют плотность потока, но и фиксируют ДТП и нарушения, оперативно передавая информацию правоохранительным органам. Подобные системы действуют и в других регионах России.