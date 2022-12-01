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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:41

Комментатор театральных спектаклей для незрячих может появиться в Чите

Профессия называется тифлокомментатор, в России всего 20 таких специалистов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
В театре уже оборудовали специальные места для инвалидов

В театре уже оборудовали специальные места для инвалидов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьеры Забайкальского краевого драматического театра теперь будут сопровождаться специалистов под названием тифлокомментатор - это человек, который рассказывает, что происходит на сцене, слепым. Таких экспертов всего 20 в России, еще один может появиться в Чите. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Сложность процесса заключается в том, что это большое творческий труд, где нужно все расписать буквально по секундам, чтобы достойно довести до сознания инвалида по зрению, что происходит на сцене. Понятно, что слова персонажей они слышат, а как выглядит персонаж, что он делает, в какой он одежде, в какой он рубашке, в каком сюртуке и так далее, все это должен тифлокомментатор донести до зрителя, чтобы ему было понятно, - объяснил директор театра Юрий Пояркин.

Губернатор обратил внимание на эту проблему, в ближайшее время в Чите может появиться такой специалист. Отметим, для инвалидов в краевом театре предусмотрены специальные оборудованные места.