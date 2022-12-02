675 тонн снега вывезли с улиц Иркутска в минувшие сутки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

675 тонн снега вывезли с улиц Иркутска в минувшие сутки. В городе продолжается круглосуточная борьба с последствиями непогоды. Сегодня, 2 декабря, в уборке задействовали 200 дорожных рабочих. Еще больше сотни дворников приводят в порядок парки и скверы. Особое внимание уделяют спускам, подъемам. поворотом и другим участкам, которые могут оказаться опасными при появлении гололеда. Их обрабатывают специальной смесью. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Вручную и механизированным способом от снега очищают тротуары, пешеходные переходы и подходы к ним, остановки общественного транспорта и заездные карманы, - рассказали в мэрии. - По поручению мэра Руслана Болотова на особом контроле находится очистка подъездных путей и подходов к школам, детским садам и больницам.

Придомовые территории убирают работники управляющих компаний. От снега должны быть очищены лестницы, ступени и пешеходные дорожки.

Напомним, В Иркутской области объявлен режим повышенной готовности, который продлится до 5 декабря. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева в связи с ухудшением погоды. До конца текущей недели в регионе ожидается снегопад. Также будут бушевать метели, а среднесуточная температура местами опустится ниже климатической нормы. Сибиряков просят быть осторожными.

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