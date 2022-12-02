Игорь Кобзев прокомментировал сообщение о нехватке лекарств в военном госпитале Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал сообщение о нехватке лекарств, бинтов и медоборудования для проходящих лечение в областном центре тяжело раненных бойцов из зоны СВО. Эта информация распространяется в соцсетях и мессенджерах.

- Хочу, чтобы все понимали, эта информация не соответствует действительности, - написал глава региона в личном Telegram-канале. - Ребята, которые находятся в данный момент в госпитале, курирует заместитель Председателя Правительства Валентина Феофановна Вобликова. Работает вместе с Народным фронтом. В данный момент идет сбор тех вещей, которые могут помочь бойцам в бытовом плане. Кому-то нужны тапочки, кому-то симка, кому-то просто живое общение. С этим помогают волонтеры.

Игорь Кобзев отметил, что в больницу передают кресла-каталки, тонометры, но про запас, а не из-за их нехватки. Желающих помочь проходящим реабилитацию военнослужащим просят передавать сладости, домашние соленья, фрукты и варенье, а также письма и открытки.

Напомним, в военный госпиталь Иркутска раненые участники СВО, четверо из которых родом из Приангарья, поступили несколько дней назад. Об этом стало известно 27 ноября. Никаких жалоб мужчины главе региона не высказали: к питанию и лекарственному обеспечению претензий ни у кого нет. Для выздоравливающих пациентов проведут экскурсии по городу. Также дадут возможность посетить храмы или мечети. В настоящее время подготавливаются списки необходимых вещей для оказания персональной помощи.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Приносить передачки для военнослужащих можно по адресу: Иркутск, ул. Партизанская, 28/1, телефон 43-68-67.

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