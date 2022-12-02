Губернатор Игорь Кобзев рассказал, какое снаряжение необходимо бойцам СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Иркутской области рассказал о том, какое снаряжение в настоящее время необходимо военнослужащим в зоне СВО. В том числе тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, квадрокоптеры, бронежилеты, тактические фонарики, прицелы, защита от тепловизоров, переносные внешние аккумуляторы, дизель-генераторы, два комплекта ноутбук с принтером и ламинатором, обогреватели, переносные плитки на газе. Об этом глава региона рассказал в Telegram-канале.

- Проговорили этот вопрос с Министерством обороны. Мне пообещали организовать процесс, - отметил Игорь Кобзев.

Также военным требуются одежда, обувь, большие спальные мешки, лекарства от гриппа и простуды.

Жителей Иркутской области просят подарить нашим бойцам праздничное настроение. Открытки, письма, рисунки и сладкие новогодние наборы - приветствуются. Ближайшая отправка состоится 8 декабря.

Напомним, Игорь Кобзев опроверг сообщение о нехватке бинтов, лекарств и медоборудования в военном госпитале Иркутска, где проходят лечение тяжело раненные бойцы СВО: "Хочу, чтобы все понимали, эта информация не соответствует действительности". В больницу передают кресла-каталки, тонометры, но про запас, а не из-за их нехватки. Желающих помочь проходящим реабилитацию военнослужащим просят передавать сладости, домашние соленья, фрукты и варенье, а также письма и открытки.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Посылки для военнослужащих принимают в пункте сбора: Иркутск, ул. Партизанская, 28/1, телефон 43-68-67. Время работы: с понедельника по пятницу, с 10 до 18 часов.

Кроме того, все необходимое можно приносить и в Студенческий гуманитарный центр (Российская, 20), телефон 34-38-12. Время работы: понедельник - суббота с 9 до 18 часов.

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