10 фиктивных браков расторгли в Иркутской области после вмешательства прокуратуры Фото: Иван МАКЕЕВ

Сразу несколько браков были принудительно расторгнуты в Приангарье, так как были признаны фиктивными. Речь идет о случаях, когда россияне за денежное вознаграждение узаконивают отношения с иностранцами. Те, в свою очередь, от такого союза получают право проживания на территории нашей страны. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуроры обращаются с исковыми заявлениями в суд, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в текущем году аннулировано 10 таких браков, гражданство Российской Федерации иностранными гражданами не приобретено, - рассказали в ведомстве.

Напомним, влюбленные по всей стране в предвкушении главной красивой даты приближающегося 2023 года. Для многих зеркальные числа приносят в жизнь сакральный смысл. Однако, в службе ЗАГС по Иркутской области поспешили предупредить - заключить брак 23 февраля 2023 года или 23.02.2023 не выйдет. "КП"-Иркутск" рассказала, почему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08