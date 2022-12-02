14 лет колонии назначили мужчине за убийство матери ради денег в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Ближайшие 14 лет в колонии строгого режима проведет житель Иркутского района за убийство самого близкого человека - своей матери. Преступление было совершено в феврале 2022 года. С пожилой женщиной 44-летний сын расправился ради банковской карты, которая принадлежала его брату. Он знал, что родственник находится в больнице, а на его счету хранится крупная сумма. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- С целью наживы мужчина подошел к спящей матери, у которой хранилась карта, - рассказали в ведомстве. - Так как женщина неожиданно проснулась, он напал на нее и задушил. После чего скрылся, забрав банковскую карту, с которой в течение трех дней снял более 124 тысяч рублей.

Известно, что убийца страдал алкоголизмом и тягой к азартным играм, из-за чего, скорее всего, ему и понадобились деньги.

Суд обязал его выплатить 50 тысяч рублей штрафа. К основному сроку ему назначили ограничение свободы на 1,5 года.

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