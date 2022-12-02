Suzuki Grand Vitara сбил 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе нефтехимиков накануне вечером, 1 декабря, произошло ДТП с участием ребенка. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, кроссовер Suzuki Grand Vitara сбил 12-летнюю школьницу, когда та переходила дорогу на Ангарском проспекте по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем находился 68-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение., - отметили в ведомстве.

Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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