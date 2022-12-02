Третий гидроагрегат заменили на Иркутской ГЭС Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Иркутской ГЭС начал работу третий обновленный гидроагрегат. Его мощность увеличилась с 82,8 МВт до 107,5 МВт. Также это оборудование отвечает всем современным экологическим требованиям. В энергосистему увеличенную мощность начнут выдавать в начале следующего года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Замена гидроагрегата – значимое событие и для наших энергетиков, и для всего города, - отметил мэр Руслан Болотов. - Специалисты почти в два раза быстрее запланированного срока выполнили монтаж технически сложного оборудования. Уникальность еще и в том, что большая часть деталей – отечественного производства.

Всего на Иркутскую ГЭС доставили более 1500 тонн оборудования. В 2023 году в рамках первого этапа завершится модернизация четвертого гидроагрегата. Новые машины будут почти на 28 % мощнее старых.

Напомним, в Иркутске завершилось голосование по объектам благоустройства в 2023 году, его проводили в рамках программы "Народные инициативы". Горожанам представили несколько проектов общественных мест, из которых они выбрали лучший. В число фаворитов вошли сквер имени Владимира Бронштейна в Ленинском округе и спортивная площадка у гимназии №3, их возведут в 2023 году.