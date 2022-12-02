Отделение диализа в Усть-Илимской городской больнице откроют в конце 2023 года. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Открытие центра гемодиализа в городской больнице ожидают пациенты из Усть-Илимска. Заместительная почечная терапия уже доступна в 14 медучреждениях Приангарья. Еще один появится здесь в конце 2023 года. Текущую работу проконтролировал осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Для работы в отделении диализа врачи-терапевты пройдут обучение по профилю «нефрология», - рассказал Алексей Шелехов. - Вместе с главным врачом больницы Ириной Дудеевой мы обсудили вопросы по материально-технической составляющей учреждения, проведению ремонтных работ в следующем году, а также кадровые вопросы.

Напомним, по поручению губернатора, в Приангарье более тысячи жителей, находящихся на гемодиализе, ежемесячно получают около 15 тысяч рублей.

Ранее "КП" рассказывала о том, что в Иркутской областной клинической больнице провели редкую операцию протезирования части аорты. Пациенту установили так называемый стент-графт, который выполняет функции протеза. Такие операции проводят 4-5 раз в год, причем бесплатно - если на это есть показания.