Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 5:22

Три ледовые переправы открыли в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Это первые переправы, появившиеся в этом году в регионе
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Три ледовые переправы открыли в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Три ледовые переправы открыли в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Наступили зимние морозы, а, значит, на реках стал появляться крепкий лед. На севере Иркутской области, в Казачинско-Ленском районе, уже открыли первые переправы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

- На 118 километре трассы «Казачинское – Нижнемартыново» на реке Кутиме и на 92 километре на реке Домугде введены в эксплуатацию ледовые дороги грузоподъемностью 50 тонн, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Еще одна переправа с аналогичной допустимой нагрузкой на лед находится на 214 километре трассы «Магистральный - Кутима» на реке Моголь.

Всего в Приангарье этой зимой откроют 46 ледовых переправ. Рядом, как обычно, установят дорожные знаки и стенды, где рассказывается о допустимой скорости проезда и безопасной нагрузке. Превышать эти цифры нельзя, как и выходить за пределы переправ, обозначенные специальными вехами.

Специалисты каждый день замеряют толщину льда и отслеживают его структуру. А еще постоянно чистят от снега. Подъезды к переправам тоже подготовлены. В МЧС напоминают, что выезжать на лед вне таких переправ - опасно для жизни.