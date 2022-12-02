Три ледовые переправы открыли в Казачинско-Ленском районе Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Наступили зимние морозы, а, значит, на реках стал появляться крепкий лед. На севере Иркутской области, в Казачинско-Ленском районе, уже открыли первые переправы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

- На 118 километре трассы «Казачинское – Нижнемартыново» на реке Кутиме и на 92 километре на реке Домугде введены в эксплуатацию ледовые дороги грузоподъемностью 50 тонн, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Еще одна переправа с аналогичной допустимой нагрузкой на лед находится на 214 километре трассы «Магистральный - Кутима» на реке Моголь.

Всего в Приангарье этой зимой откроют 46 ледовых переправ. Рядом, как обычно, установят дорожные знаки и стенды, где рассказывается о допустимой скорости проезда и безопасной нагрузке. Превышать эти цифры нельзя, как и выходить за пределы переправ, обозначенные специальными вехами.

Специалисты каждый день замеряют толщину льда и отслеживают его структуру. А еще постоянно чистят от снега. Подъезды к переправам тоже подготовлены. В МЧС напоминают, что выезжать на лед вне таких переправ - опасно для жизни.