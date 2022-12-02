Дома начали подключать к отоплению после коммунальной аварии в Бодайбинском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

В дома поселка Артемовского, что в Бодайбинском районе, возвращается тепло. Квартиры стали снова подключать к системам отопления после коммунальной аварии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном Телеграм-канале.

- На одной из улиц теплотрасса восстановлена. Протечек нет. На еще одном участке теплотрассы идет обследование коммуникаций. Ближе к вечеру будет принято решение по работам на этом отрезке, - рассказал губернатор.

В одном из зданий уже подключили четыре квартиры, еще в двух домах монтируют новые трубы и радиаторы. Планируется, что отопление вернется в эти дома к вечеру 2 декабря.

Первый замгубернатора Роман Колесов посетил тех, кто принял решение об отселении, убедился, что у них все в порядке. Накануне привезли дрова для тех, кто просил. Кроме того, в Артемовском работают сотрудники прокуратуры региона, решая юридические вопросы.

Напомним, 26 ноября в Артемовском произошла коммунальная авария, из-за которой 13 многоквартирных домов остались без отопления при 40-градусных морозах. Следственный комитет Иркутской области задержал главу поселка и завел уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".