Полиция разыскивает родственников женщины, погибшей в ДТП с автокраном в Иркутске

Женщина скончалась на месте от травм Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске 2 декабря в 14:00 произошло смертельное ДТП. Около остановки "Станиславского" автокран насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в нескольких метро от пешеходного перехода. Полиция ищет родственников погибшей, сообщает МВД Иркутской области.

- Ее приметы: на вид от 50 до 60 лет, среднего роста и телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая. Была одета в угги и спортивные брюки коричневого цвета, голубую куртку и красную шапку, - рассказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии правоохранительным органам еще предстоит выяснить, началась проверка. После установления личности погибшей, а также деталей произошедшего, можно будет определить степень ответственности водителя автокрана.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что кроссовер Suzuki Grand Vitara сбил 12-летнюю школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ангарске. Девочку отвезли в больницу с травмами.

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия с автокраном в Иркутске, а также родственников погибшей, просят позвонить по телефонам: 8(3952)21-68-05, 8(3952)21-76-01, 8(3952)21-76-00.