Третий этап ремонта путепровода на улице Джамбула завершили к концу 2022 года в Иркутске

На путепроводе появится шесть полос Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на улице Джамбула. Завершения работ ждет большинство горожан, потому что дорогу должны расширить до шести полос, что разгрузит транспортные артерии Иркутска. Уже сейчас закончили третий этап работ на путепроводе. Об этом сообщает администрация областного центра.

- В рамках третьего этапа работ подрядчик забетонировал ростверки и ригели опор № 1 и № 7. Все кабели связи перенесены на действующий участок путепровода. Смонтированы главные балки пролетных строений 1 и 2 с последующей установкой их в проектных осях. Полностью готовы промежуточные опоры №№ 2, 3, 4, 5, 6, - рассказали о проходящих работах в мэрии.

Сдать полностью готовый объект хотят в 2023 году. Реконструкция началась еще осенью 2019 года и продолжается до сих пор. На путепроводе должны появиться специальные полосы для общественного транспорта.