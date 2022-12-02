-35 градусов и снег охватят север Иркутской области в выходные 3-4 декабря

Погода в Иркутской области 3-4 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области морозы немного отступают: если раньше температура воздуха была около -40 градусов, то теперь синоптики обещают самое большее -35 градусов. В северных территориях пройдет снег, иногда придется терпеть порывы ветра. Какая будет погода в выходные дни 3-4 декабря, рассказали в Гидрометцентре Приангарья.

- Местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки, температура ночью -22,-27 градусов, при прояснении -32,-37 градусов, днем -13,-18 градусов, при облачной погоде -23,-28 градусов, - обещают синоптики на субботу.

В воскресенье, 4 ноября, будет несильный снег, средняя скорость ветра около 9 м/с, при этом порывы иногда достигнут 14 м/с. Днем температура около -16 градусов, утром сильно холоднее, до -34 градусов.

Какая погода будет в Иркутске на выходные, читайте в материале "КП-Иркутск".

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