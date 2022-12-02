Третий гидроагрегат заменили на Иркутской ГЭС

Новое оборудование установлено на Иркутской ГЭС. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Третий обновленный гидроагрегат запущен на Иркутской ГЭС. На торжественной церемонии запуска присутствовали мэр города Руслан Болотов, руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, представители заводов – изготовителей оборудования, директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда и коллектив предприятия и подрядной организации.

– Замена гидроагрегата – значимое событие для всего города. Специалисты почти в два раза быстрее запланированного срока выполнили монтаж технически сложного оборудования. Уникальность еще и в том, что большая часть деталей – отечественного производства. Проделана огромная работа. Поздравляю коллектив Иркутской ГЭС и Эн+ с реализацией этого проекта! Уверен, появление новых мощностей будет способствовать развитию Иркутска, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Новый гидроагрегат мощнее прежнего. Кроме того, он более эффективен и отвечает всем современным экологическим требованиям.

– Замена третьего гидроагрегата на Иркутской ГЭС проведена в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций Эн+ «Новая энергия». Основная цель проекта – повышение надежности оборудования для безопасной эксплуатации станции. Единичная мощность нового гидроагрегата увеличивается более чем на 25 МВт. Общая мощность станции уже возросла более чем на 75 МВт, что составляет свыше 10% от первоначального показателя, – подчеркнул руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

– В машинном зале в течение 350 дней в круглосуточном режиме трудилось около 50 человек, – добавил директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда.

В 2023 году в рамках первого этапа завершится модернизация четвертого гидроагрегата. Новые машины будут почти на 28 % мощнее старых.