Закончен третий этап реконструкции путепровода на улице Джамбула в Иркутске

Работы на путепроводе должны закончиться в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Подрядчик, выполняющий работы по реконструкции путепровода по ул. Джамбула, доложил о завершении третьего этапа работ. Он включал бетонирование ростверков и ригелей на опорах № 1 и № 7, перенос кабелей связи, монтаж главных балок пролетных строений 1 и 2 с последующей установкой их в проектных осях. Сейчас полностью готовы промежуточные опоры №№ 2, 3, 4, 5, 6. В 2023 году реконструкция должна завершиться.

– Объект технически сложный. Подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком. На базе АО «Дорожник» начали сборку главных балок для пролетов 5 и 6, расположенных над железнодорожными путями. С нашей стороны организован постоянный контроль за ходом ремонта и соблюдением сроков, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Реконструкция путепровода и подходов к нему начата осенью 2019 года и выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После сдачи объект станет шестиполосным, а выделенными полосами для общественного транспорта.