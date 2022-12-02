Пункт сбора гуманитарных грузов для участников СВО открыли на Центральном рынке Иркутска

Излишки будут передавать жителям Донбасса Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске открыли пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции - он находится на Центральном рынке. Теперь любой желающий может принести необходимые предметы, после эти посылки принимают командиры подразделений. Они распределят вещи между военнослужащими. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- На Центральном рынке мы вновь открываем сбор для наших бойцов и мирного населения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для автомобилистов по-прежнему предусмотрена бесплатная парковка. Каждый, кто принесет в пункт гуманитарную помощь, получит соответствующий талон, - заявил глава Центрального рынка Григорий Слезак.

Сейчас военнослужащим нужны топоры, молотки, кувалды, шуруповерты, пассатижи, фонарики, ножи для кухни, нательное белье и многие другие вещи.

Отметим, если каких-то предметов окажется больше, чем нужно, часть отправят в города Донбасса.