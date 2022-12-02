Качели, батут и канатную дорогу сломали вандалы в парке Комсомольском в Иркутске

За вандализм могут дать часы обязательных работ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Комсомольский парк Иркутска снова пострадал от рук вандалов: на этот раз испортили конструкции детской площадки. Сломали батут, качелю, оборвали трос канатной дороги. Все это пришлось демонтировать, чтобы обеспечить безопасность детей. Вандалов еще не нашли, на место приехали сотрудники администрации.

- Первый этап благоустройства парка завершили в сентябре. Работы выполнили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На спортивной площадке, обустроенной в прошлом году по «Народным инициативам», сломаны тренажеры. Рядом на детской площадке повреждена и исписана тегами горка, - рассказали в мэрии Иркутска.

С 1 ноября территорию Комсомольского парка просматривают камеры видеонаблюдения, теперь вандалов будут искать по записям. За нарушение порядка грозит штраф или обязательные работы.