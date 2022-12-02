Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 11:38

Качели, батут и канатную дорогу сломали вандалы в парке Комсомольском в Иркутске

Они повредили конструкции детской площадки, а до этого разгромили спортивные снаряды
Дарья БОЛЕСОВА
За вандализм могут дать часы обязательных работ

За вандализм могут дать часы обязательных работ

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Комсомольский парк Иркутска снова пострадал от рук вандалов: на этот раз испортили конструкции детской площадки. Сломали батут, качелю, оборвали трос канатной дороги. Все это пришлось демонтировать, чтобы обеспечить безопасность детей. Вандалов еще не нашли, на место приехали сотрудники администрации.

- Первый этап благоустройства парка завершили в сентябре. Работы выполнили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На спортивной площадке, обустроенной в прошлом году по «Народным инициативам», сломаны тренажеры. Рядом на детской площадке повреждена и исписана тегами горка, - рассказали в мэрии Иркутска.

С 1 ноября территорию Комсомольского парка просматривают камеры видеонаблюдения, теперь вандалов будут искать по записям. За нарушение порядка грозит штраф или обязательные работы.