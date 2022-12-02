Полиция опровергла слухи о падении женщины из окна из-за сотрудников МВД Братска

37-летняя жительница Братска выпала из окна третьего этажа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях стала появляться информация о том, что женщина из Братска якобы выпала из окна третьего этажа, когда к ней в дом "неожиданно" пришли сотрудники правоохранительных органов. На самом деле, причиной стало ее неадекватное состояние. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- 16 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от несовершеннолетней жительницы Братска, которая сообщила, что ее мать, находясь в квартире в нетрезвом виде ведет себя неадекватно. При виде сотрудников женщина стала выражаться нецензурной бранью и вести себя агрессивно. В тот момент, когда полицейские призывали ее успокоиться, она выбежала на балкон и спрыгнула с третьего этажа, - объяснили ситуацию в ведомстве.

Полиция призвала не распространять ложную информацию. Пострадавшей сразу вызвали скорую помощь, ее с множеством травм госпитализировали в больницу.