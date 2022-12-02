Отключение света в Иркутске 3 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 3 декабря анонсировали в компании энергосбыта города. Перебои со светом происходят регулярно, они связаны с плановыми ремонтные работами. Они нужны, чтобы предотвратить аварийные ситуации в сетях.

Отключение света в Иркутске 3 декабря

Перебои с подачей энергии затронут улицы трех округов: Ленинского, Свердловского и Правобережного. Отключение пройдет в нескольких десятках многоквартирных домов - это небольшие перебои по сравнению с предыдущими месяцами. Например, света не будет по улицам Баумана, Марта, Горького, Грязного, Чкалова и других.

Отключение света в Иркутске 3 декабря пройдет в разное время, в зависимости от адреса. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах, предоставленных энергосбытовой компанией.

Отключение света в Иркутске 3 декабря

Отключение света в Иркутске 3 декабря