Отель за 230 млн рублей в стиле минимализм построят в Байкальске до 2026 года

Отель появится в особой экономической зоне Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области существует особая экономическая зона "Ворота Байкала", в которую входит и город Байкальск. Новый резидент хочет возвести здесь современный отель ха 230 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Это будет комплекс из 15 отдельно стоящих апартаментов повышенной комфортности, коммерческих помещений и спа. На территории будет разбит сквер и обустроена автопарковка. На процесс строительства компания планирует потратить три года, - рассказали в пресс-службе.

Главным архитектурным стилем станет барнхаус - минимализм, отличающийся лаконичностью. Отель построят по всем нормативам современной зоны отдыха, он станет точкой притяжения туристов.

В целом, в особой экономической зоне реализуют проекты 17 резидентов, в общий объем инвестиций достиг 17 миллиардов рублей.