Главе поселка Артемовский, где произошла коммунальная авария, выбрали меру пресечения

Мужчину обвинили в халатности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главе поселка Артемовский, где произошла коммунальная авария на теплотрассе, выбрали меру пресечения. Из-за того, что коммуникации были в ненадлежащем состоянии, 12 домов остались без отопления на неделю. За окном тогда был 40-градусный мороз. Об этом сообщает СК Иркутской области.

- Главе Артемовского муниципального образования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователем СК ему предъявлено обвинение в халатности, - рассказали "КП-Иркутск" в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда" рассказывала, как живут оставшиеся без отоплению сибиряки в ледяных домах. Когда на улице -40, в доме -6 градусов: на батареях появились сосульки. При этом большинство жителей отказались покидать рожное жилище, потому что если бы они его оставили на неделю, оно бы промерзло так, что никогда не оттаяло.