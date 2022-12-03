Инструктор по дайвингу получил 3,5 года колонии за смерть клиента в Листвянке

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор инструктору по дайвингу, 48-летнему жителю Иркутска. Его обвиняют в оказании опасных услуг, из-за которых умер человек. По вине сибиряка погиб 28-летний новичок в дайвинге, который вместе с девушкой хотел погрузиться в воды Байкала. Об этом сообщают СК и прокуратура Иркутской области.

По данным ведомств, трагедия произошла в июле 2020 года. Молодая пара заказали погружение у обвиняемого инструктора, им выдали спецодежду, но беседу о правилах безопасности не провели. Также следователи установили, что у новичков, которые до этого не имели большого опыта дайвинга, даже не проверили состояние здоровья.

- Вскоре запаниковав, девушка вернулась на берег, а инструктор продолжил погружение со вторым клиентом. На глубине более 12 метров в условиях плохой видимости он потерял 28-летнего мужчину из вида, позже обнаружив его без признаков жизни. Смерть последнего наступила вследствие баротравмы легких, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил инструктора к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока что приговор в силу не вступил, сибиряк может оспорить его.