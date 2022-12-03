Инвестора на ремонт общественной бани в Ново-Ленино ищет администрация Иркутска

Жители района часто приходили сюда париться
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Иркутске уже полгода не работает общественная баня "Здоровье", о которой знал каждый житель Ново-Ленино. Именно сюда приходили попариться горожане, особенно те, у кого по каким-то причинам не было горячей воды. Об этом сообщает Дума Иркутска.
- Ранее с условием сохранения бани было ликвидировано муниципальное унитарное предприятие "Здоровье", которое предоставляло данные услуги. Однако место закрыто уже полгода. В баню ходили жители Ново-Ленино, Иркутска-2. Жителям частного сектора, у которых не было горячей воды, предоставлялись льготы на посещение, - рассказали в пресс-службе.
Но так как денег на восстановление работы бани у местных властей нет, они решили провести работы в рамках концессии. Объявят конкурс среди предпринимателей, которые вернут общественное место к работе. Сейчас как раз ищут такого инвестора.
Результаты конкурса горожане узнают 20 декабря.
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