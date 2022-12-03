Реконструкцию здания «Востсибуголь» закончат до 2025 года в Иркутске

Фото: официальный ВК-аккаунт комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска

Реконструкцией исторического здания «Востсибуголь» и благоустройством Тихвинского сквера займется комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска совместно с коммерческой организацией. 1 декабря сотрудники комитета провели встречу с жителями округа, во время которой рассказали о предстоящих работах. Об этом сообщает комитет в официальном ВК-аккаунте.

- При благоустройстве сквера существующая планировка будет максимально сохранена, будут сохранены деревья и кустарники. Восстанавливая исторический вид сквера с внутренней части будет установлен забор, восстановлен фонтан. Для наглядности о плановых работах, жителям был представлен проект, - рассказали в пресс-службе.

Реконструкцию здания и сквера начнут в январе 2023 года и закончат в 2025 году.

Напомним. здание «Востсибуголь» принадлежит крупнейшей компании по добыче угля в России. Оно находится в центре Иркутска около сквера Кирова, является хорошим примером сталинского «ампира», его построили в 1946 году. До этого времени здесь стояла Тихвинская церковь, а рядом с ней был сквер. Его тоже хотят восстановить с учетом исторического облика.