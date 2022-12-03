Штормовое предупреждение на 4 декабря из-за метели объявило МЧС Иркутской области

В Иркутске ситуация будет лучше, чем в остальной области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение на 4 декабря из-за резкого ухудшения погоды. По данным синоптиков, в ближайшие сутки на регион обрушатся ураганные ветра до 17 метров в секунду, а вместе со снегом они образуют метель.

- По области: переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём в северных районах порывы до 15-17 м/с, метели, температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днем -10,-15°, местами -18,-23°, - рассказали в МЧС.

А в Иркутске в это время ветер будет куда более слабый, около 10 метров в секунду. При этом снега не предвидится, а температура днем не опустится ниже -13 градусов.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутской области объявили режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.