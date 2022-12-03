70 спецмашин очистили и вывезли 700 тонн снега с улиц Иркутска за ночь

С 30 ноября вывезли 2 тысячи тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске за прошедшую ночь коммунальщики на спецмашинах вывезли 700 тонн снега с улиц города. Они убирают сугробы с проезжих частей и тротуаров, а мэр областного центра поручил усилить работу в выходные дни 3 и 4 декабря. Об этом сообщает администрация города.

- На уборку вышло: 27 комбинированных дорожных машин, 10 тракторных щеток, лаповый снегопогрузчик, 21 самосвал и 12 погрузчиков. Управляющие компании работают во дворах. В каждом округе - до 200 дворников. На уборку ежедневно выходят 10 единиц техники и 120 человек, - рассказали в пресс-службе мэрии.

С 30 ноября коммунальщики очистили город от 2 тысяч тонн снега, а на подъемах, поворотах и аварийных участках используют средства против гололеда, чтобы уменьшить число аварий и неприятных ситуаций.