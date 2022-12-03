Прокуратура восстановила права инвалидов на доступ к госучреждению в Иркутске

Прокуратура провела проверку Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Иркутской области внесла представление к управлению социальной защиты населения Иркутска об устранении нарушений, связанных с доступностью организации для инвалидов. В здании пандус был построен с нарушениями, которые мешали маломобильным группам.

- Высота порога входной группы и пандуса для маломобильных групп населения приведена в соответствие, обеспечена доступность кнопок вызова персонала, нанесены противоскользящие и контрастные полосы, инициирована процедура по обустройству парковочных мест для инвалидов, - рассказали в прокуратуре.

Для того, чтобы добиться устранения нарушений, провели проверку вместе с представителем областной организации общества инвалидов.

Отметим, в городах России благоустраивают городское пространство с учетом потребностей маломобильных граждан, чтобы им было удобно попадать в различные заведения и просто передвигаться по улицам.