Бесплатное тестирование на ВИЧ с 6 по 9 декабря проведут врачи Братска

Акции пройдут в общественных местах и на предприятиях Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Братска ко дню борьбы со СПИДом сообщили, что в городе и районе можно будет пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Исследование полностью анонимное, врачи сразу могут предоставить результаты и дать направление на лечение. Таким образом власти хотят привлечь внимание к этой проблеме и дать возможность сибирякам узнать состояние своего здоровья.

- На улицах города будет работать мобильно-диагностический комплекс для проведения бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием, - объяснили в пресс-службе.

Врачи будут работать не только в черте города, но и в Братском районе. Также соберут мобильные бригады для выезда на предприятия. В 2022 году организовали 9 таких уличных акций, весной, летом и несколько раз осенью. Всего консультацию получили 534 человека, тест прошли 469 человек.

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ АНОНИМНЫЙ ТЕСТ НА ВИЧ В БРАТСКЕ

6 декабря с 17:00 до 19:00 мобильный комплекс будет работать на площади у ТКЦ «Братск-АРТ» (проспект Ленина, 28),

9 декабря с 14:00 до 16:00 мобильный комплекс будет работать около гипермаркета «Лента» (ул. Гагарина, 75),

9 декабря с 11:00 до 13:00 мобильный комплекс будет работать на парковке Отделения Пенсионного фонда по Братску и Братскому району (ул. Комсомольская, 42»а»).