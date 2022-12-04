Какой будет погода в Иркутске 4 декабря 2022, рассказали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 декабря 2022 порадует сибиряков, ведь температурные показатели после морозной недели снова стали благоприятными для прогулок на свежем воздухе. Сегодня днем в городе до -11…-13. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 4 декабря 2022

- Погода в Иркутске 4 декабря 2022 будет с переменной облачностью и без существенных осадков, - добавляют метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 736 миллиметров ртутного столба, влажность также повышенная – 88%. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 4 декабря 2022 принесет в северные районы сильный ветер до 15-17 м/с и метели. В остальных - выпадет небольшой снег, порывы ветра будут до 14 м/с. Днем в Приангарье -10…-15, местами до -18…-23.

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