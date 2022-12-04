Премьера иркутского мультфильма состоится на телеканале «Россия 24» 4 декабря. Фото: кадр из мульфильма «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия»

Премьера иркутского мультфильма «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия» состоится сегодня, 4 декабря, на телеканале «Россия 24». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Это история про долгий и трудный путь крестьянского сына, потомственного сибиряка, который из обычного деревенского мальчика превратиться в изобретателя, путешественника, ученого, миссионера, Апостола Сибири и Америки, - поделился глава региона. – А после и Митрополита Московского и Коломенского, Святителя Иннокентия Московского.

Глава Приангарья отметил, что такие картины действительно достойны всероссийского показа. Напомним, мультфильм был создан Иркутским краеведческим музеем совместно с анимационной студией. Его создание приурочили к празднованию 225-летия со дня рождения и 45-летия с момента канонизации святителя Иннокентия. Кстати, в села Анга в Иркутской области есть Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова).

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