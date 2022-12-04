Уборка снега с улиц Иркутска ведется в круглосуточном режиме Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске всю ночь работали дорожные службы. Сейчас спецмашины и рабочие приводят город в порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Работа по уборке снега ведется в круглосуточном режиме, - говорят в мэрии. – С утра продолжается очистка проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов и карманов остановок общественного транспорта.

Напомним, в Иркутске на неделе выпало 40% от месячной нормы осадков. С иркутских улиц уже вывезли две тысячи тонн снега, начиная с 30 ноября. Пойдет ли в городе снег сегодня, 4 декабря, рассказали синоптики.

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