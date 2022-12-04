МЧС: ветер до 21 м/с и метели ожидаются в Иркутской области 5 декабря Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Приангарье вторые сутки подряд спасатели предупреждают жителей о непогоде. В регионе 5 декабря ожидаются метели и порывы западного, юго-западного ветра до 16-21 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Такие неблагоприятные метеорологические явления погоды коснутся северных районов региона, - говорят в Главке.

Также, ссылаясь на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в региональном МЧС говорят о снежном накате на дорогах области. В целом, в Приангарье, завтра очень холодно при прояснении – до -27…-32 градусов. Ночью столбики уличных термометров покажут -19…-24. Днем в регионе -13…-18, местами -4…-9. Иркутск, по данным Гидрометцентра России непогода не затронет. В понедельник в областном центре до -15, ветер подует юго-западный со скоростью 1 м/с.