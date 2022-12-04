Водозаборные колонки установили в Баяндаевском районе Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Покровка Баяндаевского района Иркутской области открыли локальный водопровод длиной более десяти километров. Всего на территории села установили двенадцать водоколонок. Все они расположены близко к каждому дому. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

- В селе проживает 800 жителей, - рассказывают специалисты. - Ранее воду возили из села Баяндай в автоцистерне. Привозную воду жителям приходилось экономить.

Региональные власти отмечают, что на строительство водопровода ушло 90 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. К тому же, в 2022 году системы водоснабжения построены или продолжают строиться во всех районах округа. В ближайшее время водовод длиной 14 километров откроют в селе Забитуй. А в следующем году завершат организацию водопроводов в Боханском и Осинском районах.

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