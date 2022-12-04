Декабристские вечера 2022 в Иркутске: даты фестиваля, программа

Декабристские вечера 2022 в Иркутске пройдут в 38 раз Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если на календаре начало первого месяца зимы, значит, скоро начнется ежегодный фестиваль Декабристские вечера 2022 в Иркутске. В этом году культурное событие пройдет в областном центре уже в 38 раз. Вечера в этот раз посвящены 210-летию Отечественной войны 1812 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском музее декабристов.

Декабристские вечера 2022 в Иркутске: даты фестиваля

Во время фестиваля Декабристские вечера 2022 в Иркутске сибиряки смогут увидеть литературно-музыкальную композицию «Война и мир Сергея Волконского» 8 декабря, попасть на «Вечер музыки и кларнета» 10 декабря в Доме Волконских, прослушать лекцию «Декабристы – дети 1812 года» в ИрГУПСе. Также в рамках события в городе пройдет ежегодная научно-практическая конференция. В Шелеховском, Качугском, Черемховском районах и в городе Черемхово откроются передвижные выставки.

- В Иркутском музее декабристов готовятся к большой выставке бисера, - говорят организаторы фестиваля Декабристские вечера 2022 в Иркутске. - Иркутский музей декабристов в настоящее время обладает коллекцией предметов из бисера и стекляруса, насчитывающей более 90 предметов. Почти все из них будут представлены на выставке, которая откроется в Доме-музее Волконских 16 декабря.

Фестиваль Декабристские вечера 2022 в Иркутске продлится с 8 по 17 декабря.

Декабристские вечера 2022 в Иркутске: программа

Декабристские вечера 2022 в Иркутске: программа. Фото: Иркутский музей декабристов

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08