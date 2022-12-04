2400 тонн снега вывезли с улиц Иркутска в выходные 3-4 декабря

800 дворников убирают снег во дворах Иркутска 4 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске за выходные с улиц города вывезено 2400 тонн снега. При этом, уборка магистралей, тротуаров, тротуаров и в парках продолжается и ведется круглосуточно. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации столицы Приангарья.

- Сейчас в городе работаю 14 комбинированных дорожных машин, 9 тракторных щеток, лаповый снегопогрузчик, 36 самосвалов, - говорят специалисты. – Очищаем от наледи тротуары и лестницы, остановочные пункты, подходы к социальным учреждениям.

Также в городе продолжается вывоз снега. Напомним, за эту неделю в Иркутске выпало больше половины месячной нормы осадков. За неделю вывезли уже больше 3000 тонн снега.

- На придомовых территориях за уборку отвечают управляющие компании, - отметили в мэрии. - Работает более 800 дворников.

Стоит отметить, что в областном центре, по данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, ни 4, ни 5 декабря осадков не ожидается.

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