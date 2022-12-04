Столичный застройщик построит жилье в Патронах на берегу залива Ангары. Фото: Дом.РФ

Определен застройщик территории в 102.7 гектара в поселке Патроны в Иркутской области. Комплексным развитием территории на берегу залива Ангары займется столичная фирма. Именно она выиграла аукцион, предложив на торгах 26.3 миллиона рублей. Об этом сообщает Финансовый институт развития в жилищной сфере России Дом.РФ.

Срок аренды земельных участков – 14 лет. Стартовая цена аукциона была больше 16 миллионов 129 тысяч рублей. В торгах принимали участие еще три фирмы – все иркутские. Однако, они предложили сумму меньше, чем у столичного застройщика.

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