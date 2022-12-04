22-летний автомобилист сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло в поселке Тыреть в Заларинском районе. Там неустановленный автомобиль сбил 55-летнего мужчину, который шел по дороге навстречу транспорту. От полученных травм пешеход скончался, а водитель скрылся. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Прибывшие на место ДТП полицейские нашли фрагменты деталей скрывшегося автомобиля. Анализ улик позволил разыскать водителя и доставит его в дежурную часть.

- Нарушителем оказался 22-летний местный житель, не имеющий права управления, ранее неоднократно привлеченный к ответственности за нетрезвое вождение, - говорят в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что в Иркутской области полицейсике разыскивают 36-летнего иркутянина, который пропал 11 октября.

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