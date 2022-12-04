Тарифы на электричество и вывоз мусора повысили в Иркутской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Приангарье повысили тарифы на электричество и вывоз мусора. Новые цены вступили в силу 1 декабря. Так, за 1 киловатт электроэнергии горожане теперь будут платить 1,42 рубля, деревенские жители 0,994 рубля. Об этом КП-Иркутск сообщили в Службе по тарифам Иркутской области.

Известно, также, что с начала месяца в регионе повысилась стоимость также водоснабжения и водоотведения.

- Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение составит не более 9% по отношению к тарифам, действовавшим в ноябре 2022 года, - говорят специалисты. - На услуги отопления и горячего водоснабжения - в пределах 10%.

Кстати, в службе по тарифам объяснили из-за чего произошел рост цен на коммунальные услуги, а также рассказали, насколько увеличилась плата за вывоз мусора – подробности читайте здесь.

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