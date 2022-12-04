«Байкал-Энергия» обыграла «Мурман» в Иркутске с разгромным счетом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом состоялась встреча хоккейных клубов «Байкал-Энергия» и «Мурман». Наши хоккеисты обыграли спортсменов из Мурманска с разгромным счетом 11:3. Об этом сообщил губернатор Иркутской области в своем ТГ-канале.

- Героем первого тайма считаю вратаря соперников, - говорит глава региона. - Раз за разом он отбивал атаки иркутян. Семь спасений, это достойно уважения.

В первом тайме иркутяне смогли забить лишь два мяча в ворота «Мурманска». Зато во втором – целых девять. Отмечается, что игра была динамичной. Кстати, следующий матч хоккеисты «Байкал-Энергии» также проведут дома: 7 декабря наша команда встречается с архангельским «Водником». Старт матча в 19.00.

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