Депутат думы Братска Денис Шепель вернулся из зоны спецоперации на Украине. Фото: администрация Братска

Депутат Думы Братска Денис Шепель, который в июле добровольцем отправился в зону СВО, вернулся в родной город. В аэропорту его встречали отец, родственники, ветераны афганской и чеченской войн, а также коллеги и журналисты. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Сергей Серебренников.

- После получения осколочных ранений и контузии он лечился в военно-морском госпитале, со второй половины августа снова участвовал в боевых действиях. Настоящий сибиряк с братским характером! - пишет о депутате градоначальник. - Денис Иванович ушел добровольцем в зону СВО еще до начала частичной мобилизации. Все это время он был на передовой и в полной мере выполнял задачи, поставленные перед нашими военными. Мы всегда с ним были на связи.

В очередной раз Сергей Серебренников обратился к родственникам мобилизованных сибиряков. Он попросил их не публиковать в соцсети ни место дисклокации, ни позывные, ни какую-либо другую информацию об их близких, участвующих в СВО.

Напомним, В Иркутской области для детей участников СВО организуют бесплатное питание в школах. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Эта поддержка доступна для учеников чьи отцы: военнослужащие по контракту, служащие в войсках национальной гвардии, а также мобилизованные. Все расходы на себя возьмут власти региона.

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