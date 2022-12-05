Игорь Кобзев посетил раненых участников СВО в Иркутском военном госпитале Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области вновь посетил раненых бойцов в столице Приангарья. О своем визите в военный госпиталь Игорь Кобзев рассказал в соцсетях. Ранее он навещал участников СВО на прошлой неделе.

- Мы договаривались о том, что при необходимости наши доктора будут подключаться к работе, - отметил глава региона. - И такая ситуация возникла. У одного из бойцов была ложная аневризма плечевой артерии. Нужно было спасти жизнь парня и сохранить руку. Доктора Иркутской областной клинической больницы отработали в тандеме с врачами госпиталя. Операция прошла успешно. Сейчас пациент стабилен.

В больничные палаты закупили телевизоры, чтобы поднять настроение пациентам. Также военные попросили наградить медиков госпиталя за внимательное отношение к каждому больному. Губернатор эту инициативу поддержал. После выписки для парней проведут экскурсии по знаковым местам Иркутска.

Напомним, В Иркутской области для детей участников СВО организуют бесплатное питание в школах. Указ об этом подписал губернатор. Эта поддержка доступна для учеников чьи отцы: военнослужащие по контракту, служащие в войсках национальной гвардии, а также мобилизованные. Все расходы на себя возьмут власти региона.

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