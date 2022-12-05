2 человека погибли и 26 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Приангарье сотрудники Госавтоинспекции традиционно подвели статистику по аварийности на дорогах Иркутска и Иркутского района за неделю. Так, с 28 ноября по 4 декабря произошло 27 ДТП, в которых пострадало 18 взрослых и 8 детей, 2 человека погибли. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всего было зафиксировано: 16 наездов на пешеходов; 9 столкновений транспортных средств; 1 наезд на препятствие; 1 наезд на велосипедиста, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в Заларинском районе разыскивали виновника смертельного ДТП. 55-летнего пешехода на обочине сбили в поселке Тыреть. Водитель скрылся, однако благодаря уликам удалось установить его личность и доставить в дежурную часть. Им оказался 22-летний нетрезвый лихач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08