Ребенок-инвалид не получал дорогостоящее жизненно-важное лекарство в Бодайбо Фото: Олег ЗОЛОТО

На севере Иркутской области жизненно-важным лекарством обеспечили ребенка-инвалида. В прокуратуру Бодайбо обратилась мама мальчика. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Вопреки требованиям законодательства, ребенок не был обеспечен дорогостоящим лекарством в льготном порядке, поскольку препарат отсутствовал в аптечной сети и рецепты на его получение не выдавались, - отмечают в ведомстве.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства ребенок-инвалид обеспечен лекарством в необходимом объеме.

Напомним, В Иркутской области для детей участников СВО организуют бесплатное питание в школах. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Эта поддержка доступна для учеников чьи отцы: военнослужащие по контракту, служащие в войсках национальной гвардии, а также мобилизованные. Все расходы на себя возьмут власти региона.

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